Tetsuya Yamagami, l'homme jugé pour avoir tué par balle l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe, a été reconnu coupable mercredi et condamné à la prison à vie, plus de trois ans après cet assassinat en plein jour qui avait provoqué une onde de choc mondiale.
Japon: le meurtrier de l'ex-Premier ministre Abe condamné à la prison à vie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro