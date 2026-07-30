Des images de policiers et de débris près du centre commercial Aeon, après une explosion meurtrière survenue à la suite du séisme qui a frappé Kashima, dans la région de Kumamoto, au sud-ouest du Japon, tandis que des centaines de secouristes poursuivent leurs efforts pour tenter de retrouver d'éventuels survivants.
Japon : le centre commercial Aeon, gravement endommagé par le séisme
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