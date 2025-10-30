Des images aériennes montrent l'étendue de la dévastation dans la région de St. Elizabeth Parish, en Jamaïque, après le passage de l'ouragan Melissa. IMAGES
Jamaïque : images aériennes de zones dévastées par l'ouragan Melissa
