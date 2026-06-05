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Jahyanai, la Guyane en grand

information fournie par France 24 05/06/2026 à 11:55

Rendez-vous avec l’auteur, compositeur et interprète guyanais Jahyanai. Cet artiste de reggae dancehall, est l’un des rares à avoir su toucher un public extrêmement populaire et large notamment avec des titres comme "Who Mad Again" et "Real Wifey". Avec au compteur plus de 270 millions de vues YouTube, un Prix Sacem, deux Master Lindor et des concerts dans le monde entier, il s’est définitivement imposé comme le fer de lance de la musique Guyanaise actuelle.

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