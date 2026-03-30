Au menu de l'Essentiel politique : l’installation de plusieurs conseils municipaux sous tension, le RN gagnant en 2027 sauf face à Edouard Philippe, et la disparition de Lionel Jospin. Avec Adrien Broche, responsable des Études politiques à ViaVoice.
J. Bardella - E. Philippe : "On a un duo de candidats qui se dégage nettement" pour 2027
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro