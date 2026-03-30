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J. Bardella - E. Philippe : "On a un duo de candidats qui se dégage nettement" pour 2027

information fournie par France 24 30/03/2026 à 00:48

Au menu de l'Essentiel politique : l’installation de plusieurs conseils municipaux sous tension, le RN gagnant en 2027 sauf face à Edouard Philippe, et la disparition de Lionel Jospin. Avec Adrien Broche, responsable des Études politiques à ViaVoice.

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