Depuis fin février, Israël bombarde le Liban en représailles aux tirs de roquettes ou de missiles du Hezbollah. Tsahal, l'armée israélienne a même fait quelques incursions terrestres au sud du pays. Ce mardi, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz a annoncé qu'ils allaient prendre le contrôle d'une "zone de sécurité" jusqu'au fleuve Litani. Si l’invasion se confirme, ce ne serait pas une première.
Israël : vers une bis repetita au Liban ?
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