Le véhicule qui transporterait le corps du dernier otage encore retenu à Gaza, Ran Gvili, arrive au Centre national de médecine légale de Tel-Aviv, marquant la fin du long combat des familles dans une société traumatisée par l'attaque sans précédent du Hamas le 7 octobre 2023.
Israël: le corps du dernier otage à Gaza arrive au centre médico-légal
