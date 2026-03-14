La guerre israélo-américaine contre l'Iran "s'intensifie et entre dans une phase décisive qui se poursuivra aussi longtemps que nécessaire", a affirmé samedi le ministre israélien de la Défense, Israël Katz.
Israël: la guerre contre l'Iran entre dans une "phase décisive" (ministre de la Défense)
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