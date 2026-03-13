Des scientifiques sont partis trois mois en voilier en Antarctique. Leur mission : explorer les profondeurs méconnues pour voir ce qui se cache sous la banquise. Leur découverte est fascinante : ils ont pu observer des écosystèmes luxuriants, à plus de 80 mètres de profondeur.
Des plongeurs découvrent une forêt à 100 mètres sous la banquise
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