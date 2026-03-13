Contraint de fuir le Soudan, Karam Hassan a navigué dans des cales putrides avant de s'installer en France. Aujourd'hui cadre à Paris dans une grande entreprise, il raconte ses épreuves dans un livre.
Le long chemin de Karam Hassan, réfugié soudanais devenu cadre chez L'Oréal
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