Israël "intensifie" ses opérations au Liban et "renforce la zone tampon de sécurité afin de protéger les communautés du nord" d'Israël, a affirmé mardi le Premier ministre Benjamin Netanyahu à l'ouverture d'une réunion du cabinet de sécurité à Jérusalem.
Israël "intensifie" ses opérations et "renforce la zone tampon" au Liban: Netanyahu
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