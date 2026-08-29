Les Islandais commencent à voter lors d'un référendum qui s'annonce très serré sur une reprise des négociations d'adhésion à l'Union européenne, 13 ans après leur suspension. IMAGES
Islande: ouverture du vote pour un référendum très serré sur l'UE
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