Iran : une guerre hors-la-loi ?

information fournie par France 24 06/03/2026 à 00:31

Le 28 février, les États-Unis et Israël ont lancé l’opération « Furie épique » contre l’Iran, provoquant une riposte de Téhéran et une extension régionale du conflit. Depuis, les mises en garde appelant au respect du droit international se sont multipliées. Sur quoi se base le droit international ?

Proche orient

