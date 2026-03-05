LFI, "c'est aussi l'islamo-gauchisme" dit Bruno Retailleau, patron des Républicains, venu dénoncer au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) les accords aux prochaines municipales de la gauche avec le parti de Jean-Luc Mélenchon, qu'il se rappelle avoir vu "battre le pavé à côté des pires islamistes", le CCIF.
Bruno Retailleau rapproche LFI avec la "matrice idéologique" des ayatollahs
