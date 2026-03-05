 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Bruno Retailleau rapproche LFI avec la "matrice idéologique" des ayatollahs

information fournie par AFP Video 05/03/2026 à 12:55

LFI, "c'est aussi l'islamo-gauchisme" dit Bruno Retailleau, patron des Républicains, venu dénoncer au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis) les accords aux prochaines municipales de la gauche avec le parti de Jean-Luc Mélenchon, qu'il se rappelle avoir vu "battre le pavé à côté des pires islamistes", le CCIF.

Proche orient
Municipales 2026
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Affaire Elisa Pilarski: Christophe Ellul défend son chien Curtis, "jamais" agressif "avant le drame"

information fournie par AFP 03 mars
4
2

Top 5 IA du 04/03/2026

information fournie par Libertify 05:00
3

La Bourse de Paris termine sur un rebond après deux séances de lourdes pertes

information fournie par AFP 04 mars
4

Ecole de Minab : un cliché des tombes suscite des infox

information fournie par France 24 04 mars
5

Liban : les suites des frappes israéliennes nocturnes sur le sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 08:05
6

Visite d'un ministre américain au Venezuela, annonciatrice d'une coopération "illimitée"

information fournie par AFP 07:56
7

Prix du pétrole : Bercy veut surveiller les distributeurs

information fournie par France 24 09:42
1
8

Italie: l'accessibilité des personnes handicapées, un exploit olympique

information fournie par AFP Video 04 mars
1

Discussions Kiev-Washington à Genève, Moscou dit n'avoir "aucune échéance" pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP 26 févr.
5
2

L'Iran salue de "bons progrès", nouveaux pourparlers avec Washington "dans moins d'une semaine"

information fournie par AFP 27 févr.
11
3

Harry et Meghan en Jordanie, à la rencontre d'enfants palestiniens

information fournie par AFP Video 26 févr.
1
4

France : une Iranienne condamnée à un an ferme, le sort de deux Français en suspens

information fournie par AFP 26 févr.
1
5

Sous la menace d'une frappe américaine, l'Iran dit vouloir un accord "rapide"

information fournie par AFP 20 févr.
5
6

"Nous avons préservé l'Ukraine": Zelensky assure que Poutine "n'a pas atteint ses objectifs"

information fournie par AFP 24 févr.
7
7

Trump accuse l'Iran d'être une menace pour les Etats-Unis avec ses missiles

information fournie par AFP Video 25 févr.
8

Taxés par Trump de "sinistres ambitions nucléaires", les Iraniens à Genève pour les pourparlers

information fournie par AFP 25 févr.
19
1

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
2

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1
3

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
6

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
7

La cardiologie en pleine renaissance : Trois axes d'innovation clés

information fournie par Goldman Sachs 13 févr.
1
8

Marchés financiers : quand une good news devient une bad news…

information fournie par Ecorama 12 févr.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank