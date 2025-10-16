 Aller au contenu principal
Iran: les deux détenus français "épuisés", leur survie en jeu, alertent leurs familles

information fournie par AFP Video 16/10/2025 à 19:35

Les familles de Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran depuis plus de trois ans, ont alerté sur la situation de leurs proches dont la survie est désormais en jeu selon elles, et exhorte l'État français à les faire libérer immédiatement.

