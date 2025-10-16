Les familles de Cécile Kohler et Jacques Paris, détenus en Iran depuis plus de trois ans, ont alerté sur la situation de leurs proches dont la survie est désormais en jeu selon elles, et exhorte l'État français à les faire libérer immédiatement.
Iran: les deux détenus français "épuisés", leur survie en jeu, alertent leurs familles
