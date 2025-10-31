La sensation des courts de tennis de cette fin de saison continue de rêver. Après avoir remporté le titre aux Masters 1 000 de Shanghai, le Monégasque s'est offert une belle victoire face à Cameron Norrie. Il affrontera un joueur du Top 10 en quarts de finale. De son côté, Jannik Sinner, malgré un match en demi-teinte, a réussi à se qualifier pour les quarts de finale. Sans Carlos Alcaraz, l'Italien a un boulevard devant lui pour le titre.
Intouchable, Valentin Vacherot enchaîne à Paris et file en quarts de finale
