Images d’une zone inondée à Saint-Mitres-les-Remparts (Bouches-du-Rhône) alors que sept départements du Sud-Est, de l'Hérault à la Corse, sont maintenus mardi en vigilance orange en raison des intempéries et de crues importantes provoquées par un épisode méditerranéen, a indiqué Météo-France. IMAGES
Intempéries dans le Sud-Est : images d’une zone inondée à Saint-Mitres-les-Remparts
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