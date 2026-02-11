Des Marseillais ont réagi mercredi à l’annonce du départ de l’entraîneur italien Roberto De Zerbi, jugeant sévèrement la situation du club phocéen.
Clap de fin pour De Zerbi à l'OM: réactions sur le Vieux-Port
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro