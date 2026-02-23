Alors que l’eau stagne dans les rues de Saintes, en Charente-Maritime, la Croix-Rouge rendait visite lundi aux sinistrés restés dans leurs maisons cernées par la crue de la Charente.
Inondations: à Saintes, la Croix-Rouge approvisionne les personnes isolées
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro