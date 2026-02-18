 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Inflation en France : comment est-on passé de la flambée au calme plat ?

information fournie par France 24 18/02/2026 à 11:10

Avec seulement +0,3 % sur un an en janvier, l’inflation française est quasiment nulle. Un contraste saisissant avec la flambée de 2022-2023. Reflux de l’énergie, importations moins chères, effet des taux : les raisons d’un net ralentissement.

Inflation

Vidéos les + vues

1

Mort de Quentin Deranque: "au moins six" personnes, pas encore identifiées, l'ont frappé

information fournie par AFP 16 févr.
1
2

Faut-il encore croire aux statistiques économiques ?

information fournie par Ecorama 17 févr.
3

Pékin respire mieux, mais la Chine continue le combat contre la pollution

information fournie par AFP 17 févr.
4

"Comme une détonation": dans le Nord, un vent violent fait d'importants dégâts

information fournie par AFP 17 févr.
5

Crue de la Seine: le Zouave du pont de l'Alma a presque les pieds dans l'eau

information fournie par AFP Video 17 févr.
6

La France et l'Inde ne veulent "subir aucune forme d'hégémonie" (Macron)

information fournie par AFP Video 17 févr.
7

La police autour du bâtiment où cinq jeunes ont été tués dans un incendie près de Barcelone

information fournie par AFP Video 17 févr.
8

La nouvelle présidente de l'Institut du monde arabe, dit vouloir y "ramener de la sérénité"

information fournie par AFP Video 17 févr.
1

Le Venezuela avance vers une loi d'amnistie historique après 27 ans de pouvoir socialiste

information fournie par AFP 06 févr.
3
2

Amélie de Montchalin nommée à la tête de la Cour des Comptes à partir du 23 février

information fournie par AFP 11 févr.
10
3

Macron a-t-il raison ou tort de demander des eurobonds pour investir dans l’IA ?

information fournie par Ecorama 11 févr.
2
4

Emmanuel Macron arrive en Inde pour une visite de trois jours

information fournie par AFP Video 17 févr.
1
5

Le point sur le crowdfunding immobilier avec Homunity

information fournie par BoursoBank 17 févr.
1
6

Top 5 IA du 16/02/2026

information fournie par Libertify 17 févr.
7

Le décollage de Sophie Adenot, un moment "d'intensité" pour les spectateurs toulousains

information fournie par AFP 17 févr.
8

Qu'est-ce que le compte-titres ordinaire ?

information fournie par Tout sur mes finances  17 févr.
1

Trump s'attend à une faible résistance des Européens sur le Groenland, réunion à Davos

information fournie par AFP 20 janv.
42
2

Groenland: Von der Leyen promet une réponse "ferme" aux menaces de Trump

information fournie par AFP Video 20 janv.
4
3

Trump, or, Davos, Fed : une semaine tendue sur les marchés financiers ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
2
4

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
5

Loïc Cantin (président de la FNAIM) : "En France, l'immobilier rapporte plus à l'Etat que l'impôt sur le revenu !"

information fournie par Ecorama 21 janv.
2
6

Groenland : le rétropédalage de Trump apaise les marchés

information fournie par Ecorama 22 janv.
2
7

La présidente par intérim du Venezuela annonce une amnistie générale

information fournie par AFP 31 janv.
8

Le récap de la semaine du 26/01 au 30/01

information fournie par Libertify 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank