En Inde, les autorités engagées dans un bras de fer, veulent tordre le bras au "mouvement des cafards", la révolte contre la révision des listes électorales. Samedi 10 et dimanche 11, les forces de l'ordre ont procédé à des milliers d'interpellations à New Dehli- au moins 20.000 selon la presse locale, pour empêcher les contestataires de se réunir au centre-ville. Internet a aussi été coupé. Pour contourner ces mesures, des manifestants s'organisent. Reportage.
Inde : Les manifestants s'organisent pour contourner les coupures internet
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