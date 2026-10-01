Des voisins et des habitants se rassemblaient jeudi devant le domicile familial du pilote de Flydubai Smit Machchhar, salué comme un héros après s'être battu pour garder le contrôle d'un vol reliant Dubaï à Tel-Aviv, alors que son copilote l'aurait agressé.
Inde : le pilote de Flydubai acclamé en "héros" devant la résidence de sa famille
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