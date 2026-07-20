Des milliers de personnes défilent à New Delhi pour dénoncer les fraudes aux examens universitaires et exiger la démission du ministre de l'Education.
Inde: des milliers de manifestants contre les fraudes aux examens à New Delhi
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