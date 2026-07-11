Vingt-trois personnes n'avaient toujours pas été localisées vendredi, quasiment 24 heures après le départ d'un violent feu de forêt qui a fait au moins 12 morts, dont très probablement une majorité d'étrangers, dans une région du sud de l'Espagne où les pompiers continuaient samedi d'éteindre les foyers.
Incendie en Andalousie : 12 morts et toujours 23 disparus
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