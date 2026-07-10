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Droits des passagers aériens renforcés : le ciel européen s'éclaircit

information fournie par France 24 10/07/2026 à 18:00

Malgré les émissions de CO2, l'avion a toujours la cote : un milliard de passagers par an volent dans le ciel européen, et l'Union européenne (UE) défend les droits de ces passagers face aux compagnies aériennes. Un accord a été trouvé le 15 juin au sein de l'Union pour réformer le règlement européen sur les droits des passagers aériens, après treize ans de négociation.

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