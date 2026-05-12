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Incendie criminel près de Lyon: pas d'interpellation à ce stade (procureur)

information fournie par AFP Video 12/05/2026 à 12:13

"Actuellement, il n'y a pas eu d'interpellation", a indiqué mardi le procureur de Lyon Thierry Dran au lendemain d'un incendie criminel dans un immeuble de la banlieue lyonnaise qui a fait trois morts, et pour lequel une enquête pour homicide volontaire en bande organisée a été ouverte.

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