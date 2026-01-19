La Première ministre italienne a déclaré dimanche que la menace américaine d'imposer des droits de douane contre les pays "contribuant à la sécurité du Groenland" serait "une erreur".
Imposer des droits de douane aux pays soutenant le Groenland est "une erreur," dit Meloni
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro