La tempête Kristin a provoqué d'importants dégâts sur la côte du centre du Portugal, où de nombreux foyers étaient encore privés jeudi d'eau et d'électricité.
Importants dégâts au Portugal après le passage de la tempête Kristin
