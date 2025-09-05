 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Immigration : la fin du rêve canadien ?

information fournie par France 24 05/09/2025 à 10:33

Longtemps considéré comme un "eldorado" pour les nouveaux arrivants, le Canada opère un virage inédit dans sa politique migratoire. Le Premier ministre, Mark Carney, a confirmé un gel des objectifs d’accueil et la fermeture de certains programmes de régularisation. Une décision dictée par une opinion publique en plein rétropédalage : 58% des Canadiens jugent désormais l’immigration "trop importante" - ils n’étaient que 27% à partager ce point de vue en 2022.

