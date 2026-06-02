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Immigration: "L'UE dans les pas de Donald Trump ?"

information fournie par France 24 02/06/2026 à 07:48

A la Une de la presse, ce mardi 2 juin, le feu vert de l’UE, pour la création de centres en dehors d’Europe pour y accueillir des migrants illégaux. Le rejet, par la justice, d'une demande d’indemnisation du Rwanda, après l’annulation d'un accord d’asile conclu avec le Royaume-Uni. L’essor, en France, des data centers, essentiels à l’intelligence artificielle. Une course dans laquelle s’est aussi engagée la Chine, où modernisation rime avec répression. Et un drôle de procès intenté à Brad Pitt.

IA: Intelligence artificielle
Donald Trump

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