En France le « One Health Summit » s'est ouvert ce dimanche à Lyon. Il réunit dirigeants et scientifiques du monde entier autour d'un objectif commun, la santé mondiale, et pas seulement celle des personnes, celle aussi des animaux, des végétaux et des écosystèmes. On en parle avec le professeur Pierre Tattevin, Chef du service des maladies infectieuses du CHU de Rennes.
"Il y a beaucoup de maladies qui viennent des animaux ou de la détérioration de l'environnement"
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