Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a jugé mercredi "indispensable" une "coordination mondiale" sur l'IA, faisant écho aux appels à mieux réguler le secteur.
IA: le chef de l'ONU appelle à une "coordination mondiale"
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