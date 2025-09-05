La mythique gare de Haydarpasa à Istanbul, a récemment été reprise par le ministère de la Culture, qui souhaite la transformer en centre artistique, au grand dam des nombreux Stambouliotes.
Haydarpasa, l'adieu aux rails d'une gare mythique d'Istanbul
