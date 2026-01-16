Le Premier ministre Sébastien Lecornu annonce lors d'une allocution depuis Matignon que le projet de budget de l'Etat contiendra une augmentation "en moyenne de 50 euros par mois" de la prime d'activité, un complément de revenu versé aux travailleurs à revenus modestes, pour "plus de trois millions de ménages".
Hausse annoncée de la prime d'activité pour plus de 3 millions de ménages (Lecornu)
