La ministre de la Santé, Stéphanie Rist, écarte toute "circulation diffuse" du hantavirus "sur le territoire national", précisant que "au total, 22 cas contact ont été identifiés en France, ils ont tous été contactés, testés, hospitalisés ou en cours d'hospitalisation et font l'objet d'un suivi sanitaire rigoureux".
Hantavirus: "pas d'éléments en faveur d'une circulation diffuse du virus"(Rist)
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