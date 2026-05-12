Les Français cas contacts de la passagère du Hondius décédée du hantavirus sont "hospitalisés" ou "en cours d'hospitalisation", indique la ministre de la Santé Stéphanie Rist lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale.
Hantavirus: les cas contacts français "hospitalisés" ou "en cours" d'hospitalisation
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