Le navire de croisière MV Hondius, où a été détecté un foyer d'hantavirus, est arrivé tôt dimanche sur l'île espagnole de Tenerife, dans les Canaries, avant l'évacuation dans la foulée de plus d'une centaine de passagers et membres d'équipage.
Hantavirus: le MV Hondius arrivé sur l'île de Tenerife pour évacuer ses occupants
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