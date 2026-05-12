La passagère française du Hondius contaminée est toujours "dans un état grave" en réanimation, affirme la ministre de la Santé Stéphanie Rist, lors d'une conférence de presse.
Hantavirus: la Française contaminée toujours "dans un état grave" en réanimation
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