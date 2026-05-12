La Française contaminée ayant voyagé sur le MV Hondius est hospitalisée en réanimation avec la forme cardiopulmonaire "la plus sévère", et "un poumon artificiel" assure son oxygénation pour, "on l'espère, passer ce cap", explique Xavier Lescure, infectiologue à l'hôpital Bichat AP-HP lors d'une conférence de presse au ministère de la Santé.
Hantavirus: la Française contaminée a la forme cardiopulmonaire "la plus sévère" (infectiologue)
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