À 36 ans, Hakim Jemili est devenu incontournable dans les séries et au cinéma. Après "Validé", "Mercato", "Chasse gardée", entre autres succès, il tient le premier rôle dans une nouvelle comédie "Adieu Jean-Pat" qui évoque le sujet du harcèlement et dont il aimerait qu’elle serve à sensibiliser les jeunes et les parents. Un film réalisé par Cecilia Rouaud, écrit par le regretté Laurent Tirard et Fabcaro, qui sort en salles et qui a trouvé son public au Festival du Film Francophone d’Angoulême.
Hakim Jemili : "Le public ne m’aimait pas trop au départ"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro