Amadou Oury Bah s'est exprimé sur France 24 avant un référendum crucial pour la junte au pouvoir depuis quatre ans, organisé dimanche 21 septembre. Le Premier Ministre guinéen assure que "le oui sera massif", mais il recherche également une "participation large" afin de donner "une légitimité certaine" au scrutin. Il fustige une opposition "irresponsable" qui appelle au boycott au motif que le projet de réforme permettrait au chef de la junte de se présenter aux élections présidentielles.
Guinée : Amadou Oury Bah assure que le référendum verra un "oui massif" l'emporter
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro