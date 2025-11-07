Guerrières du climat : les femmes en première ligne du combat pour la planète

information fournie par France 24 • 07/11/2025 à 12:23

Dix ans après l’espoir que la COP21 avait représenté pour la planète, les reculs environnementaux sont nombreux à la veille de l’ouverture de la COP30 à Belém. Pourtant, les femmes, plus vulnérables au changement climatique, continuent de se mobiliser pour tenter de faire bouger les lignes. Dans cette édition spéciale, Actuelles vous emmène à la rencontre la militante et réalisatrice française Camille Etienne, de la cheffe autochtone Vanda Witoto au Brésil et de l’activiste-maraîchère Binta Wane, qui préserve la forêt de Mbao, au Sénégal.