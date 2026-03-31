Les prochains jours de la guerre menée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran seront "décisifs", a déclaré mardi le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth lors d'une conférence de presse au Pentagone. Pete Hegseth a aussi indiqué que les négociations avec l'Iran sont en cours et "se renforcent".
Guerre en Iran: "les prochains jours seront décisifs", affirme Hegseth
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