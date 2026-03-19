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Guerre en Iran : comment adapter votre portefeuille boursier ?

information fournie par Boursorama 19/03/2026 à 15:26

L'escalade du conflit au Moyen‑Orient secoue les marchés mondiaux, dopant les prix de l'énergie et accentuant la volatilité. Comment les grands investisseurs ajustent-ils ou non leurs portefeuilles face à ce choc géopolitique, entre rotation sectorielle, dollar refuge et nécessité de garder une vision de long terme. Réponse avec Mara Dobrescu, responsable de la recherche sur les fonds chez Morningstar.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

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