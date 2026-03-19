Guerre en Iran : comment adapter votre portefeuille boursier ?

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L'escalade du conflit au Moyen‑Orient secoue les marchés mondiaux, dopant les prix de l'énergie et accentuant la volatilité. Comment les grands investisseurs ajustent-ils ou non leurs portefeuilles face à ce choc géopolitique, entre rotation sectorielle, dollar refuge et nécessité de garder une vision de long terme. Réponse avec Mara Dobrescu, responsable de la recherche sur les fonds chez Morningstar.