Le torpillage d'une frégate iranienne par un sous-marin américain a fait au moins 84 morts, selon les autorités de Colombo. Dénonçant "une atrocité", le ministre iranien des Affaires étrangères a affirmé que le navire avait été frappé "sans avertissement dans les eaux internationales".
Guerre au Moyen-Orient : torpillage d'une frégate iranienne au large du Sri Lanka
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro