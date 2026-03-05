 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Guerre au Moyen-Orient: des touristes toujours bloqués à Doha

information fournie par AFP Video 05/03/2026 à 17:12

Les frappes s'enchaînaient sans relâche jeudi sur les capitales du Moyen-Orient dont Doha, au Qatar avec des déflagrations qui ont résonné dans la ville. Des touristes restent bloqués dans les hôtels en attente de pouvoir rentrer chez eux.

Proche orient
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Les Indiens célèbrent Holi, la fête hindoue des couleurs

information fournie par AFP Video 04 mars
2

Avec le soutien au "Made in Europe", l'UE va changer de doctrine économique (Séjourné)

information fournie par AFP Video 04 mars
3

La Bourse de Paris termine sur un rebond après deux séances de lourdes pertes

information fournie par AFP 04 mars
4

Ecole de Minab : un cliché des tombes suscite des infox

information fournie par France 24 04 mars
5

Marchés: l'accalmie vis-à-vis du gaz et du pétrole dope les Bourses mondiales

information fournie par AFP 04 mars
3
6

Top 5 IA du 04/03/2026

information fournie par Libertify 05:00
7

Visite d'un ministre américain au Venezuela, annonciatrice d'une coopération "illimitée"

information fournie par AFP 07:56
8

Liban : les suites des frappes israéliennes nocturnes sur le sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 08:05
1

Discussions Kiev-Washington à Genève, Moscou dit n'avoir "aucune échéance" pour mettre fin à la guerre

information fournie par AFP 26 févr.
5
2

L'Iran salue de "bons progrès", nouveaux pourparlers avec Washington "dans moins d'une semaine"

information fournie par AFP 27 févr.
11
3

France : une Iranienne condamnée à un an ferme, le sort de deux Français en suspens

information fournie par AFP 26 févr.
1
4

Sous la menace d'une frappe américaine, l'Iran dit vouloir un accord "rapide"

information fournie par AFP 20 févr.
5
5

"Nous avons préservé l'Ukraine": Zelensky assure que Poutine "n'a pas atteint ses objectifs"

information fournie par AFP 24 févr.
7
6

"Opération" de Washington et Israël contre la "menace existentielle" iranienne (Netanyahu)

information fournie par AFP Video 28 févr.
1
7

Prononciation de "Epstein" par Mélenchon: des "propos abjects", selon Nuñez

information fournie par AFP Video 27 févr.
1
8

Application provisoire du Mercosur par l'UE: "une décision que je regrette" (Genevard)

information fournie par AFP Video 27 févr.
2
1

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 04 févr.
2

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1
3

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6
4

Pétrole vénézuélien : eldorado ou mirage pour les compagnies pétrolières américaines ?

information fournie par Boursorama 04 févr.
5

Top 5 IA du 05/02/2026

information fournie par Libertify 06 févr.
6

Le Journal des biotechs : Jamila El Bougrini (Invest Securities), table ronde All Invest Biomed Forum

information fournie par Boursorama 05 févr.
7

La cardiologie en pleine renaissance : Trois axes d'innovation clés

information fournie par Goldman Sachs 13 févr.
1
8

Marchés financiers : quand une good news devient une bad news…

information fournie par Ecorama 12 févr.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank