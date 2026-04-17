Le conflit au Moyen-Orient a des répercussions dans les Outre-mer. Les prix des billets d'avion s'envolent en raison de l'augmentation du cours du kérosène. Une mission gouvernementale a été confiée à un député ultramarin pour freiner la hausse des prix.
Guerre au Moyen-Orient : 100 euros de plus sur les billets d'avion
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