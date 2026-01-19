La police guatémaltèque garde les abords de la prison de haute sécurité Renovación I, à Escuintla, où des détenus affiliés à des gangs avaient pris des gardiens en otage pour protester contre le refus du gouvernement de transférer des chefs de gang vers une prison de moindre sécurité. La police est parvenue à reprendre le contrôle de l'établissement et à libérer les gardiens. IMAGES
Guatemala: sept policiers tués par un gang après des mutineries dans des prisons
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro