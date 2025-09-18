Des milliers de manifestants se réunissent sur l'esplanade Charles de Gaulle à Rennes à l'appel de l'ensemble des organisations syndicales pour tenter de peser sur les choix budgétaires du nouveau Premier ministre. IMAGES
Grèves du 18 septembre: des milliers de manifestants à Rennes
