"La colère va monter, elle gronde dans les casernes avec ce qu'on vient d'avoir ce matin, elle n'est pas prête à s'apaiser", déclare David Saquet, président de l'Unsa Sapeurs-Pompiers, après une réunion au ministère de l'Intérieur sur un projet de loi dit de modernisation de la sécurité civile, alors que les syndicats appellent à une mobilisation de plus de six semaines, après un été d'incendies intenses.
Grève des pompiers: "la colère gronde dans les casernes" (syndicat)
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